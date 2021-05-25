В России 25 мая запустили программу туристического кешбэка для детей. Родители смогут сэкономить половину стоимости путёвки на детский отдых. Принять участие в программе смогут все ..

В России 25 мая запустили программу "туристического кешбэка" для детей. Родители смогут сэкономить половину стоимости путёвки на детский отдых.Принять участие в программе смогут все россияне вне зависимости от возраста и количества их детей. Для этого нужно выбрать путёвку из списка участвующих в программе лагерей, который размещен на сайте мирпутешествий.рф. Оплатить отдых необходимо картой "Мир" до 31 августа, а вернуться домой ребёнок должен не позднее 15 сентября, передаёт интернет-издание "".