Представители Московского планетария рассказали о трех удивительных небесных явлениях, которые произойдут в небе над Россией уже завтра. Всего за один день россияне смогут увидеть ..

Представители Московского планетария рассказали о трех удивительных небесных явлениях, которые произойдут в небе над Россией уже завтра. Всего за один день россияне смогут увидеть суперлуние, лунное затмение и полнолуние.Суперлунием называют момент максимального сближения Земли и Луны, в результате чего последняя станет гораздо больше для земных наблюдателей. Одновременно с ним произойдёт полное лунное затмение, что случается лишь раз в 12 лет в каждом из полушарий Земли. Однако астрономы отмечают, что жители столичного региона не смогут его увидеть, сообщает телеканал "".