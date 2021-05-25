МЧС по Владимирской области стало участником Всероссийской акции «Русский лес». В её рамках в Суздальском районе, между селами Лопатницы и Глазово, высадили более 6 тысяч саженцев сосны в
<a href="https://33live.ru/novosti/25-05-2021-sazhaya-derevya-spasateli-sledili-za-pozharnoj-bezopasnostyu-v-lesu.html" target="_blank">Сажая деревья, спасатели следили за пожарной безопасностью в лесу</a> - МЧС по Владимирской области стало участником Всероссийской акции «Русский лес». В её рамках в Суздальском районе, между селами Лопатницы и Глазово, высадили более 6 тысяч саженцев сосны в
[url=https://33live.ru/novosti/25-05-2021-sazhaya-derevya-spasateli-sledili-za-pozharnoj-bezopasnostyu-v-lesu.html]Сажая деревья, спасатели следили за пожарной безопасностью в лесу[/url] - МЧС по Владимирской области стало участником Всероссийской акции «Русский лес». В её рамках в Суздальском районе, между селами Лопатницы и Глазово, высадили более 6 тысяч саженцев сосны в