МЧС по Владимирской области стало участником Всероссийской акции «Русский лес». В её рамках в Суздальском районе, между селами Лопатницы и Глазово, высадили более 6 тысяч саженцев сосны в

МЧС по Владимирской области стало участником Всероссийской акции «Русский лес». В её рамках в Суздальском районе, между селами Лопатницы и Глазово, высадили более 6 тысяч саженцев сосны в память о погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Владимирские спасатели посадили около ста деревьев. Также в рамках акции проведены мероприятия по улучшению санитарной безопасности прилегающего