Суд приговорил мужчину к двум годам ограничения свободы, нечто похожее на домашний арест, а также на два года и девять месяцев лишил лихача водительских прав.

В Муроме осудили 35-летнего водителя, который на пешеходном переходе сбил двух 15-летних девочек. В результате ДТП юные муромлянки получили тяжкий вред здоровью.Авария произошла 18 августа 2020 года. Вечером мужчина ехал на «Ладе Гранта» по Владимирскому шоссе и сбил двух девочек. У пострадавших диагностировали многочисленные травмы.В итоге суд приговорил мужчину к двум годам ограничения свободы, нечто похожее на домашний арест, а также на два года и девять месяцев лишил лихача водительских прав.Приговор в законную силу не вступил.Добавим, что после резонансного происшествия на «зебре», где всё случилось, установили светофор.