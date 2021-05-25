Руководитель прогностического центра МЕТЕО ТВ Александр Шувалов считает, что пока открывать купальный сезон в Москве и Московской области ещё рано. Он посоветовал жителям столичного ..

Руководитель прогностического центра "МЕТЕО ТВ" Александр Шувалов считает, что пока открывать купальный сезон в Москве и Московской области ещё рано. Он посоветовал жителям столичного региона не спешить с водными процедурами даже со дня официального открытия сезона.Шувалов отметил, что формально в Москве и Подмосковье можно купаться с 1 июня, однако специалист рекомендует дотерпеть до 5, а лучше – до 10 июня, сообщает "".Ранее столичные синоптики спрогнозировали существенное похолодание в столичном регионе в первой декаде июня. Эксперты предупредили, что местами воздух может остыть даже до нуля градусов.