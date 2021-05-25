Две местные жительницы за денежное вознаграждение незаконно осуществили постановку иностранных граждан на миграционный учет в своих квартирах...

Участковые уполномоченные полиции совместно с инспекторами отдела по вопросам миграции МО МВД России «Троицкий» г. Москвы выявили факты фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.Полицейские установили, что две местные жительницы в возрасте 38 и 43 лет за денежное вознаграждение незаконно осуществили постановку иностранных граждан на миграционный учет в своих квартирах, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данным фактам дознанием МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(926) 941-46-57