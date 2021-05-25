Злоумышленник, имея доступ в квартиру новой знакомой, воспользовался отсутствием хозяйки и похитил часы известного бренда и дорогостоящие ювелирные украшения...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в краже из квартиры», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что в апреле текущего года злоумышленник познакомился с молодой девушкой и представился ей успешным бизнесменом. Через некоторое время мужчина, имея доступ в квартиру новой знакомой, воспользовался отсутствием хозяйки и похитил часы известного бренда и дорогостоящие ювелирные украшения. Ущерб составил около 3 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Красногвардейском проезде задержали подозреваемого. Похищенное злоумышленник сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60