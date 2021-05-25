Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опасается, что сыворотка правды выбьет любые признания у журналиста Романа Протасевича.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опасается, что "сыворотка правды" выбьет любые признания у журналиста Романа Протасевича.В интервью итальянской газете la RepubblicaТихановская рассказала, что этопсихоактивноевещество часто используют для того, чтобы"уничтожить человека"."Необходимо учитывать, что Протасевич являетсяличным врагом президента Белоруссии Александра Лукашенко, поэтому власти страныбудут оказывать на него любое давление, начиная с пыток и заканчиваяпсихотропными веществами", — подчеркнула Тихановская.По ее словам, точной информации по поводу применения"сыворотки правды" в отношении Протасевича у нее нет, есть толькопредположения.Она также не исключила, что посадку самолетаирландской авиакомпании Ryanair, на борту которого находился Протасевич, вМинске организовали представители российской ФСБ."Точной информацией я не владею, но полагаю, чтона борту ирландского воздушного судна находились агенты Федеральной Службыбезопасности", — отметила она.Ранее подобную версию выдвигал отец РоманаПротасевича. В интервью агентству Reuters он заявил, что на видео Романвыглядит очень плохо, а часть лица и нос "замазаны пудрой"."Сына силой заставляют сознаться и бьют его, егонос сломан", — подытожил Дмитрий Протасевич.Самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс ввоскресенье, 23 мая, был вынужден приземлиться в аэропорту Минска из-за ложногосообщения о бомбе. Протасевича после проверки документов арестовали. Ему грозитдо 15 лет лишения свободы.