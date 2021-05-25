Гороховецкий историко-архитектурный музей начинает уникальный проект «Кино, любовь и домино: в кадре город».
Два друга, модель, и....
Гороховец, как магнитом, притягивает ..
Гороховецкий историко-архитектурный музей начинает уникальный проект «Кино, любовь и домино: в кадре город».
Два друга, модель, и....
Гороховец, как магнитом, притягивает кинематографистов. Почему - понятно всем, кто хоть раз побывал в этом сказочном городке и постоял на Пужаловой горе. Потрясающей красоты виды, старинная архитектура с уникальными достопримечательностями, атмосфера русской глубинки - это же готовые кадры для фильмов, причем не только исторических. Современная провинциальная жизнь все также покоряет режиссеров своей тихой прелестью.
Гороховец удивительно фотогеничен и гостеприимен, и поэтому не раз становился большой съёмочной площадкой, а его жители - актёрами и помощниками съёмочной группы. Первый художественный фильм «Два друга, модель и подруга» здесь сняли ещё в 1927 году. Теперь эта советская немая комедия считается общественным достоянием. Съёмки последнего фильма в Гороховце прошли совсем недавно, в начале 2020 года. Горожане участвовали в производстве исторических фильмов, драм, философских притч и даже киноэпопей.
Город встречал таких актеров, как Андрей Ростоцкий, Михаил Ульянов, Олег Меньшиков, Сергей Маковецкий, Дмитрий Дюжев, Андрей Панин и многих-многих других.
В Гороховце и его окрестностях работали известные режиссёры - Юрий Озеров, Дмитрий Астрахан, Никита Михалков... Некоторые из них, приехав сюда один раз, затем постоянно выбирали Гороховец для своих работ. Например, Никита Михалков, сняв в 2007 году «Утомлённые солнцем-2: Предстояние», вернулся в 2012 году, чтобы работать над фильмом «Солнечный удар».
В главной роли
Стоит только начать вспоминать, в каком фильме мелькали кадры из Гороховца, как беседа становится увлекательной и наполненной новыми смыслами. Гороховецкий историко-архитектурный музей предлагает посмотреть несколько таких фильмов и поговорить об увиденном. Проект «Кино, любовь и домино: в кадре город» посвящён обсуждению кинолент, снятых в Гороховце. Главную роль в этом проекте сыграют жители, принимавшие участие в массовых сценах, встречавшиеся с российскими звездами кино и съемочными группами.
Теплыми уютными вечерами на открытых площадках города пройдут 5 таких встреч, сопровождающихся показами фрагментов кинофильмов, снятых в разное время в Гороховце и его окрестностях в период с 1927 по 2020 год.
Каждую встречу посвятят одному из жанров кино: военные фильмы, комедии, мелодрамы, исторические драмы... После кинопоказа начнётся обсуждение снятых в Гороховце кинокартин с воспоминаниями о том, как создавали эти шедевры. По теме кинолетописи города пройдёт тест с вопросами по истории Гороховца, советского и российского кинематографа.
Участники получат подарки от «НКО Новые смыслы» и партнёра проекта «Гороховецкого историко-архитектурного музея».
В продолжение проекта его создатели планируют открыть новый передвижной кинотеатр.
О предстоящих встречах и месте проведения можно узнать на сайте и страничках в социальных сетях НКО «Новые смыслы» и партнёров проекта.
Гороховецкий историко-архитектурный музей приглашает всех, кто участвовал в съёмках фильмов, поделиться своими воспоминаниями. Чтобы стать участником проекта, напишите на почту [email protected]