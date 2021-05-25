25.05.2021

2021-05-25 13:10:06

Участница из Гусь-Хрустального могла выиграть миллион в шоу Я вижу твой голос

На телеканале "Россия" стартовала премьера музыкального шоу "Я вижу твой голос", где героям шоу нужно угадать - умеют ли участники петь либо же просто притворяются. На кону - один миллион рублей.



В каждом выпуске участник знакомится с шестью героями - представителями разных профессий. Разоблачить лже-певцов помогают Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Андрей Малахов, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Диана Арбенина и другие знаменитости. В последнем выпуске миллион рублей выиграл акушер-гинеколог и отец троих детей Михаил Цурцумия, который мечтал построить дом для семьи - ему удалось раскусить тех, кто не поет. От Владимирской области в финал прошла Ольга Ковалёва. Она не вокалист, а свадебный регистратор. Ольга поделилась с «Вестями» своими впечаталениями.



Ольга Ковалева, участница шоу «Я вижу твой голос»:



- Хочу сказать, что впечатлений от участия в шоу "Я вижу твой голос" осталось очень много. Я еще, по-моему, неделю по ночам пела песню "Бухгалтер". Все звезды - приятные люди, со всеми лично познакомилась - эксперты, Валерий Меладзе. Без пяти минут я была миллионершей, но в финале все-таки угадали, что я не пою. Или предположили. А я и действительно не пою.