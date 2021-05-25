В отношении жителя Ковровского района возбуждено уголовное дело, жители Камешковского района предстанут перед судом.

Ночью 17 мая сотрудники ГИБДД МО МВД России «Ковровский», находившиеся на маршруте патрулирования, остановили автомобиль «Шевроле Лачетти», которым управлял 24-летний местный житель. По внешним признакам молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Результаты освидетельствования подтвердили факт наличия алкоголя в организме.При проверке полицейские установили, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.В отношении автолюбителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.По обвинению в совершении аналогичных деяний перед судом предстанут жители Камешковского района.Один из обвиняемых, 40-летний мужчина, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии, однако вновь сел за руль мопеда, употребив спиртное.Фигурант был остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Камешковскому району, которые обратили внимание на неровную траекторию движения двухколесного транспорта и отсутствие средств пассивной защиты на водителе. При проверке было установлено, что концентрация паров спирта в выдыхаемом водителем воздухе составляет 1,198 мг/л.Второй обвиняемый, 31-летний местный житель, будучи привлеченным к ответственности и лишенным права управления, употребил спиртное и отправился на автомобиле на заправку. Здесь на него обратили внимание правоохранители. Проверка специальным прибором показала наличие алкоголя в организме.За прошедшие сутки на территории региона выявлено 15 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения, что автомобиль является источником повышенной опасности и требует неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения при управлении им. Водитель, который употребил алкоголь, не должен садиться за руль транспортного средства!Любой гражданин может сообщить о ставших ему известными фактах управления транспортом в нетрезвом состоянии в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65 или по номерам телефонов территориальных отделов полиции.