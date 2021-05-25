Судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда признала приговор законным и обоснованным.

Александровский городской суд признал полицейского виновным в избиении мужчины.Как установила Фемида, 20 апреля 2019 года двое сотрудников МВД у входа в магазин «Фаэтон» обратили внимание на человека, который, со слов очевидцев, совершил административное правонарушение.Гражданину предложили сесть в ведомственный автомобиль, но он отказался. Далее прапорщик отдела вневедомственной охраны сбил нарушителя с ног, уложил на крыльцо магазина и продолжал удерживать. В следующую минуту дебошир получил удары рукой в лицо и грудную клетку.После инцидента он снял побои и написал на полицейского заявление.В результате суд приговорил правоохранителя к году условно, с испытательным сроком на шесть месяцев.Судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда признала приговор законным и обоснованным.