Прокуроры заставили власти Карабаново выделить инвалиду муниципальную квартиру. Надзорное ведомство провело проверку по публикациям в СМИ. Как установили в прокуратуре, еще в 2016-м году

Прокуроры заставили власти Карабаново выделить инвалиду муниципальную квартиру. Надзорное ведомство провело проверку по публикациям в СМИ. Как установили в прокуратуре, еще в 2016-м году одинокой женщине без ног чиновники предоставили комнату в трехкомнатной коммуналке по договору соцнайма. При этом инвалида сняли с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. При принятии данного решения не учтено, что