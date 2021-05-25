На 15-м километре трассы А107 в Московской области автомобиль Peugeot выехал на встречную полосу и лоб в об столкнулся с автобусом Neoplan, передает сетевое издание . После столкновения транспорт, в ..

На 15-м километре трассы А107 в Московской области автомобиль Peugeot выехал на встречную полосу и лоб в об столкнулся с автобусом Neoplan, передает сетевое издание "". После столкновения транспорт, в котором находились 30 человек, съехал в кювет.В результате ДТП погиб водитель легковушки. Также сообщается об одном пострадавшем пассажире автобуса. Подробности произошедшего выясняют специалисты.