Участники акции рассказали, почему лично они соблюдают скоростной режим и призывают строго следовать ПДД.

В ЗАТО г. Радужный Владимирской области в рамках Шестой глобальной недели безопасности дорожного движения сотрудниками ГИБДД организовали акцию «Сбавь скорость – сохрани жизнь».Акцию поддержали многие жители города, в числе которых представители администрации, предприятий, образовательных учреждений, сотрудники МЧС, водители такси, школьники.За время акции на дорогах города с водителями и другими участниками дорожного движения проведены беседы о необходимости соблюдения скоростного режима, взаимного уважения к другим участникам дорожного движения.Водители на листовках изложили свои мысли о том, почему лично они соблюдают скоростной режим и призывают строго следовать ПДД.Водительский стаж участников был совершенно разным: от 1 года до 45 лет, но абсолютно все уверены, что поддержание скорости 30 км/час на улицах, где много пешеходов – это, в первую очередь, безопасность!