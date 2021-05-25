В ночь на 25 мая в деревне Захарово Гусь-Хрустального района загорелся частный дом. Огнеборцы прибыли на место, одноэтажное здание заволокло дымом. Пожарные не дали пламени распространиться

В ночь на 25 мая в деревне Захарово Гусь-Хрустального района загорелся частный дом. Огнеборцы прибыли на место, одноэтажное здание заволокло дымом. Пожарные не дали пламени распространиться по всему дому и ликвидировали возгорание на 9 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших. В доме сгорела внутренняя отделка – хозяевам придется заняться ремонтом. На пожар выезжали 10 человек и