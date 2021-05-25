Утром 25 мая в экстренные службы Кемерова поступил звонок. Женщина рассказала, что услышала из соседней квартиры женские крики, а на стук в дверь ей никто не открыл. На место выехали ..

Утром 25 мая в экстренные службы Кемерова поступил звонок. Женщина рассказала, что услышала из соседней квартиры женские крики, а на стук в дверь ей никто не открыл. На место выехали специалисты.Спасатели вскрыли дверь и зашли внутрь. В ванной они обнаружили 170-килограммовую пострадавшую, передает сайт . Выяснилось, что женщина хотела утром принять душ, но поскользнулась и упала. Самостоятельно подняться из-за своих габаритов она не смогла.Пострадавшую высвободили специалисты. Травм они не обнаружили, поэтому просто помогли женщине добраться до кровати.