На сегодняшний день работы завершены в трёх из шести корпусов.
К 1 сентября в микрорайоне «Коммунар» должна открыться школа №46 на 1100 мест. У подрядчика осталось три месяца на завершение строительства в трёх корпусах и спортивном блоке с бассейнами, а также возвести стадион с тренировочными и игровыми площадками.
На сегодняшний день работы завершены в трёх из шести корпусов.
«Кабинеты уже приобретают рабочий вид. Завершена чистовая отделка, рабочие собирают мебель, устанавливают оборудование и интерактивные панели», - уточнили в мэрии Владимира.
Классы химии, физики, биологии и географии оснастят современными учебными цифровыми лабораториями. Закуплено и готово к монтажу техническое оборудование для кухни. В актовом зале оборудована сцена.
Подрядчик также завершает демонтаж корпуса старой школы, на месте которой появятся спортивные объекты.
Продолжаются работы по благоустройству территории учреждения. Появляются пешеходные дорожки, асфальтируется проезжая часть, монтируется забор.
С 1 сентября 2021 года в учебном заведении власти намерены открыть порядка 30 различных секций и кружков. В актовом зале по выходным планируется проводить киносеансы.
Возведение объекта начали в 2019 году в рамках нацпроекта «Образование» и подпроекта «Современная школа». В роли подрядчика выступает ЗАО «МНК-ГРУПП».