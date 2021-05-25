На сегодняшний день работы завершены в трёх из шести корпусов.

К 1 сентября в микрорайоне «Коммунар» должна открыться школа №46 на 1100 мест. У подрядчика осталось три месяца на завершение строительства в трёх корпусах и спортивном блоке с бассейнами, а также возвести стадион с тренировочными и игровыми площадками.На сегодняшний день работы завершены в трёх из шести корпусов.«Кабинеты уже приобретают рабочий вид. Завершена чистовая отделка, рабочие собирают мебель, устанавливают оборудование и интерактивные панели», - уточнили в мэрии Владимира.Классы химии, физики, биологии и географии оснастят современными учебными цифровыми лабораториями. Закуплено и готово к монтажу техническое оборудование для кухни. В актовом зале оборудована сцена.Подрядчик также завершает демонтаж корпуса старой школы, на месте которой появятся спортивные объекты.Продолжаются работы по благоустройству территории учреждения. Появляются пешеходные дорожки, асфальтируется проезжая часть, монтируется забор.С 1 сентября 2021 года в учебном заведении власти намерены открыть порядка 30 различных секций и кружков. В актовом зале по выходным планируется проводить киносеансы.Возведение объекта начали в 2019 году в рамках нацпроекта «Образование» и подпроекта «Современная школа». В роли подрядчика выступает ЗАО «МНК-ГРУПП».