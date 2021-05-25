В столице появятся 270 школ и детских садов, 30 медицинских центров и 40 физкультурно-оздоровительных комплексов.

В столице появятся 270 школ и детских садов, 30 медицинских центров и 40 физкультурно-оздоровительных комплексов.Не менее 270 средних учебных заведений и детских садов, а также 30 больниц и медицинских центров планируется построить в Москве в рамках программы реновации. Кроме этого, будет возведено не менее 40 спорткомплексов и физкультурных центров, а также 50 объектов общественного назначения.Как рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, всего планируется построить около 400 социальных объектов. По его словам, с учетом освоения территорий также запланировано строительство дорожно-транспортной инфраструктуры."В ближайшие несколько лет планируется возвести 70% дорог в Адресной инвестиционной программе. В столице появятся новые автотрассы, наземные ветки метро (МЦД) и новые станции метрополитена", — подчеркнул он.Загрутдинов уточнил, что все новые кварталы реновации будут обеспечены транспортной инфраструктурой.Он напомнил, что главной задачей правительства Москвы является обеспечение населения общественным транспортом, причем в шаговой доступности от мест проживания.Программу реновации жилищного фонда в 2017 году утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Она коснется более миллиона москвичей, будет расселено более пяти тысяч домов.Москвичи переезжают в дома в пределах своего района. Они продолжат пользоваться теми же объектами социальной, спортивной и коммерческой инфраструктуры, парками и другими местами отдыха.