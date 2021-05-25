Ему было 48 лет.

Из-за тяжёлой болезни в 48 лет умер известный муромлянин, подполковник противопожарной службы Юрий Козлов.На работу в пожарную охрану он пришёл в 1995 году. В 2007 году ему было присвоено звание - подполковник внутренней службы. С июня 2016 года он занял должность начальника ФГКУ «11 отряд федеральной противопожарной службы по Владимирской области». В октябре 2017 года ушёл в отставку. Руководил МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром».Юрий Козлов награждён нагрудными знаками МЧС России «За отличие», «За заслуги», медалями «За отличие в службе 1,2 и 3 степеней». В 2017 году он победитил в городском конкурсе «Человек года». Являлся депутатом муромского горсовета.Прощание с Юрием Козловым состоится 26 мая в 11 часов в храме Успения Пресвятой Богородицы на улице Красноармейская, дом №41 А.