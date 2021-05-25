Подозреваемые, вдое местных жителей, были оперативно задержаны сотрудниками полиции.

Днем 17 мая в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратился 23-летний местный житель, сообщивший о пропаже принадлежащего ему автомобиля.Потерпевший пояснил, что оставил машину с ключами в замке зажигания, а сам на несколько минут вышел в магазин. При этом в машине находился его знакомый, употребивший спиртное. Вернувшись, молодой человек не обнаружил авто.Незамедлительно информацию о происшествии дежурный передал всем наружным нарядам полиции, в районе был введен план «Перехват».Уже через пару часов сотрудники патрульно-постовой службы на въезде в деревню Петраково Муромского района задержали подозреваемого в угоне, 22-летнего ранее местного жителя.Задержанный пояснил, что планировал покататься на чужом автомобиле, но не справился с управлением и съехал в кювет.9 мая по подозрению в совершении аналогичного противоправного факта сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Муромский» задержали 46-летнего местного жителя.Полицейские, находившиеся на маршруте патрулирования, обратили внимание на автомобиль ГАЗ, траектория движения которого вызвала сомнения в трезвости водителя. Транспортное средство было остановлено. Находившийся за рулем мужчина не отрицал, что перед поездкой употребил спиртное.При дальнейшей проверке полицейские установили, что водитель не имеет права управления транспортом, авто принадлежит его приятелю, а фигурант тайно взял ключи, чтобы покататься.Дознавателями МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон)).Автомобили в ближайшее время будут возвращены законным собственникам.