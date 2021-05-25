Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре 2021 будет протестирована в пяти регионах и двух городах России. Решение было принято на заседании Центризбиркома России во вторник, 25 мая.

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре 2021 будет протестирована в пяти регионах и двух городах России. Решение было принято на заседании Центризбиркома России во вторник, 25 мая.Как сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), ДЭГ будет применяться в Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях, в Москве и Севастополе.По словам заместитель председателя ЦИК Николая Булаева, несмотря на то, что заявку на использование ДЭГ подали все субъекты Российской Федерации, число регионов было ограничено из-за ее новизны."Члены ЦИК на выборе вышеуказанных регионов, которые станут первыми листочками испытания системы дистанционного голосования", — добавил Булаев.Он уточнил, что пока принято решение ограничить число участников голосования по новой системе до 1,5 миллиона избирателей. Булаев напомнил о том, что жители Курской, Нижегородской и Ярославской областей уже применяли систему ДЭГ, поэтому они знакомы с этой программой.Мурманская область была выбрана из-за того, что этот регион является труднодоступным. Выбор на Севастополь пал из-за большого количества туристов, а Ростовская область стала лидером голосования по поправкам в Конституцию, пояснил зампредседателя ЦИК.Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Также граждане будут выбирать состав региональных парламентов.