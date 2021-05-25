Из воды Финского залива возле Канонерской косы в Кировском районе Санкт-Петербурга достали тело женщины, передает . Личность погибшей пока не установлена. На вид ей 45-50 лет. На лбу у нее ..
<a href="https://33live.ru/novosti/25-05-2021-v-peterburge-iz-vody-dostali-trup-zhenshhiny.html" target="_blank">В Петербурге из воды достали труп женщины</a> - Из воды Финского залива возле Канонерской косы в Кировском районе Санкт-Петербурга достали тело женщины, передает . Личность погибшей пока не установлена. На вид ей 45-50 лет. На лбу у нее ..
[url=https://33live.ru/novosti/25-05-2021-v-peterburge-iz-vody-dostali-trup-zhenshhiny.html]В Петербурге из воды достали труп женщины[/url] - Из воды Финского залива возле Канонерской косы в Кировском районе Санкт-Петербурга достали тело женщины, передает . Личность погибшей пока не установлена. На вид ей 45-50 лет. На лбу у нее ..