Из воды Финского залива возле Канонерской косы в Кировском районе Санкт-Петербурга достали тело женщины, передает . Личность погибшей пока не установлена. На вид ей 45-50 лет. На лбу у нее ..

Из воды Финского залива возле Канонерской косы в Кировском районе Санкт-Петербурга достали тело женщины, передает . Личность погибшей пока не установлена. На вид ей 45-50 лет. На лбу у нее заметили следы от ушибов. Установить точную причину смерти предстоит специалистам.