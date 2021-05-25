Комитет Госдумы по жилищной политики и жилищно-коммунальному хозяйству решает вопрос снижения платы за коммунальные услуги для россиян.

Комитет Госдумы по жилищной политики и жилищно-коммунальному хозяйству решает вопрос снижения платы за коммунальные услуги для россиян.По словам председателя комитета Госдумы по жилищнойполитике и жилищно-коммунальному хозяйству Галины Хованской, пока неизвестно,на сколько может подешеветь коммуналка. Хованская уверена, что снижение должнобыть минимум на 15%."Наш комитет бьется не первый год, чтобы достичьснижения оплаты коммунальных услуг хотя бы до 15% и освободить некоторые семьиот непосильных для многих сумм и долгов. Нас поддержали все вплоть допрезидента", — подчеркнула Хованская.Она также отметила, что льготы получат не всеграждане, а только те, у которых квартиры или дома не превышают минимальнуюплощадь, передает URA.ru.Хованская считает, что многие граждане могут получитьльготы на оплату жилища – это люди, имеющие несовершеннолетних детей, граждане,которые потеряли работу и лишились основного дохода во время пандемии.На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустиндал поручение чиновникам Минэкономразвития, Минтруда, Минстроя и Минфинастандартизировать доли расходов россиян на оплату коммунальных услуг.Предложения ведомства должны предоставить до 1 июля этого года.