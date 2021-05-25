Комитет Госдумы по жилищной политики и жилищно-коммунальному хозяйству решает вопрос снижения платы за коммунальные услуги для россиян.
Комитет Госдумы по жилищной политики и жилищно-коммунальному хозяйству решает вопрос снижения платы за коммунальные услуги для россиян.
По словам председателя комитета Госдумы по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галины Хованской, пока неизвестно,
на сколько может подешеветь коммуналка. Хованская уверена, что снижение должно
быть минимум на 15%.
"Наш комитет бьется не первый год, чтобы достичь
снижения оплаты коммунальных услуг хотя бы до 15% и освободить некоторые семьи
от непосильных для многих сумм и долгов. Нас поддержали все вплоть до
президента", — подчеркнула Хованская.
Она также отметила, что льготы получат не все
граждане, а только те, у которых квартиры или дома не превышают минимальную
площадь, передает URA.ru.
Хованская считает, что многие граждане могут получить
льготы на оплату жилища – это люди, имеющие несовершеннолетних детей, граждане,
которые потеряли работу и лишились основного дохода во время пандемии.
На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин
дал поручение чиновникам Минэкономразвития, Минтруда, Минстроя и Минфина
стандартизировать доли расходов россиян на оплату коммунальных услуг.
Предложения ведомства должны предоставить до 1 июля этого года.