На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли российские бомбардировщики Ту-22М3, передает . Для того, чтобы аэродром смог принять такую технику, было решено удлинить одну полосу и поставить ..
<a href="https://33live.ru/novosti/25-05-2021-v-siriyu-pribyli-rossijskie-bombardirovshhiki-tu-22m3.html" target="_blank">В Сирию прибыли российские бомбардировщики Ту-22М3</a> - На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли российские бомбардировщики Ту-22М3, передает . Для того, чтобы аэродром смог принять такую технику, было решено удлинить одну полосу и поставить ..
[url=https://33live.ru/novosti/25-05-2021-v-siriyu-pribyli-rossijskie-bombardirovshhiki-tu-22m3.html]В Сирию прибыли российские бомбардировщики Ту-22М3[/url] - На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли российские бомбардировщики Ту-22М3, передает . Для того, чтобы аэродром смог принять такую технику, было решено удлинить одну полосу и поставить ..