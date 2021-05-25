На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли российские бомбардировщики Ту-22М3, передает . Для того, чтобы аэродром смог принять такую технику, было решено удлинить одну полосу и поставить ..

На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли российские бомбардировщики Ту-22М3, передает . Для того, чтобы аэродром смог принять такую технику, было решено удлинить одну полосу и поставить дополнительное оборудование.