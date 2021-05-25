Днем 25 мая автомобиль Toyota Avensis сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №182 на Амурской улице на северо-востоке Тюмени, передает . За рулем иномарки находилась ..

Днем 25 мая автомобиль Toyota Avensis сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №182 на Амурской улице на северо-востоке Тюмени, передает . За рулем иномарки находилась 36-летняя местная жительница. Личность пешехода пока не установлена. На вид ему порядка 25 лет. Молодой человек погиб на месте.