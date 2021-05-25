Региональный Следком подозревает вице-губернатора по строительству Романа Годунина в подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции при участии в торгах. Уголовные дела

Региональный Следком подозревает вице-губернатора по строительству Романа Годунина в подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции при участии в торгах. Уголовные дела возбуждены по частям 4, 5 статьи 33 и части 2 статьи 178 УК РФ. Днем 25 октября в кабинет к Годунину нагрянули с обыском сотрудники ФСБ и следователи регионального СК. Поводом для возбуждения уголовного