Эксперт по лжи Илья Анищенко внимательно изучил видео с одним из основателей телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем.

Эксперт по лжи Илья Анищенко внимательно изучил видео с одним из основателей телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем.Видеозапись с оппозиционером появилась в Сети накануне. В ролике журналист говорит о том, что чувствует себя хорошо и проблем со здоровьем у него нет. Роман Протасевич подчеркивает, что отношения сотрудников следственного изолятора к нему максимально корректные.Профайлер Илья Анищенко заявил, что все эмоции оппозиционера свидетельствуют о том, что он сильно запуган. Эксперт обратил внимание, что в самом начале видео его руки сжаты в замок – молодой человек пытается контролировать негативные эмоции. "На протяжении всей речи его губы напряжены", – продолжил он.В разговоре с "Московским комсомольцем" эксперт отметил, что на словах "я продолжаю сотрудничать со следствием" Роман одергивает голову. По мнению Анищенко, молодой человек на самом деле не хочет этого делать. Однако оппозиционер не из тех, кто станет сопротивляться, уверен профайлер."Его уже сломали", – сообщил эксперт.23 мая летевший в Вильнюс самолет с Романом Протасевичем экстренно сел в Минске после сообщения о минировании. Позднее оказалось, что информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Многие эксперты полагают, что истинная причина посадки лайнера политическая.Политолог Александр Гусев предположил, что после инцидента с Романом Протасевичем давление на Белоруссию со стороны Запада усилится. Республике .