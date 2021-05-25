Решено, что губернатор встретится с каждой фракцией в отдельности.
Владимир Сипягин отменил анонсированную ранее рабочую встречу с руководителями фракций Законодательного собрания Владимирской области. Причиной стала инициатива парламентариев, которая заключается в общении в более расширенном формате.
«От депутатов поступила просьба провести встречу в другом формате. В департаменте регионального развития посоветовались с представителями фракций, большинство из которых согласилось», - прокомментировали перенос в пресс-службе главы региона.
Предполагается, что в новом формате Владимир Владимирович встретится с каждой фракцией по отдельности.
Даты и место пока не определены.
Ранее редакция «33Live.Ru» , что Владимир Сипягин предложил руководителям фракций Законодательного Собрания Владимирской области встретиться 25 мая в 10:00 и обсудить вопросы взаимодействия органов исполнительной и законодательной власти.
Как уточнил губернатор в своем аккаунте в соцсетях, на повестке дня совершенствование организации совместной работы по выполнению наказов избирателей, о работе администрации области за 2020 год.
«Рассчитываю ввести такой диалог с руководителями фракций в регулярную практику», - добавил он.