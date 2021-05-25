25.05.2021

2021-05-25 21:20:04

Владимирцы против вырубки деревьев на месте будущего сквера Победы

Одним уголком природы стало меньше во Владимире. По крайней мере, так считают сами жители. Некогда зелёный участок недалеко от здания областной администрации оккупировала строительная техника. Кто и зачем лишил город и так малочисленных деревьев и кустарников?



Из густого сквера - на пустую строительную площадку. За считанные недели участок зелёных насаждений на перекрёстке улиц Мира и Октябрьского проспекта областного центра лишили богатого убранства. Теперь здесь лишь пеньки и выдранные корневища. Такая безжалостная вырубка вызвала недоумение у многих горожан, в их числе и Артём Черней, общественник, основатель движения "Владимир будущего". Да, на этом месте будет построен патриотический "Сквер Победы", но зачем же уничтожать СТОЛЬКО деревьев?



Артём Черней, активист, основатель общественного движения "Владимир будущего": «Выпилено довольно много деревьев даже в тех местах, где аллеи не проходят. Зачем - большой вопрос. У нас есть в открытом доступе картинки, по которым можно посмотреть как проект будет выглядеть. Но мы понимаем, что павильоны и туалет должны быть расположены в той части сквера, при этом видим вырубку и зачистку полян в других местах. Зачем, мы не очень понимаем».



О строительстве нового сквера заговорили ещё в 2017 году. Но тогда у бывшей обладминистрации дело дальше проекта не сдвинулось. И вот к 76-ой годовщине Великой Победы идею подхватили в мэрии. Причём, за основу взяли всё те же наработки. На первом этапе, который планируют символично завершить уже 12 июня ко Дню России, замостят аллеи и проложат все необходимые коммуникации.



Игорь Ефремов, замначальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: «На втором этапе будет на этой круглой площади фонтан устроен, там же велодорожки - километр примерно, там же установлено освещение, фонари, там же будут лавочки и 8 постаментов для образцов военной техники времён Великой Отечественной войны».



Такой монументальный проект возводится на внебюджетные средства, за счёт президентского гранта. Что же касается вырубленных деревьев, то в мэрии пообещали с лихвой покрыть убытки.



Игорь Ефремов, замначальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: «Большинство этой растительности было признано самосевом, либо аварийными, старыми, больными. Да, действительно, в зону вырубки попало несколько здоровых деревьев, но как мы уже говорили, будет произведена компенсационная высадка. Глава города Андрей Шохин договорился с проектом "Кедры Победы", чтобы это количество было увеличено, и в итоге высадит 80 кедров. И это будет шикарная кедровая аллея в этом сквере Победы».



Кстати, существует индекс качества городской среды, который с 2018 года публикует правительство России. В нём шесть пунктов по 60 баллов. Максимальная сумма 360. И если город набирает больше половины, то в целом считается благоприятным.



Артём Черней, активист, основатель общественного движения "Владимир будущего": «Владимир третий год подряд набирает 180 баллов, нам не хватает одного балла, чтобы преодолеть эту границу. И из шести критериев вот этот показатель зелёных насаждений, озелененные пространства называется - он самый низкий, он катастрофически низкий. Всего мы набираем 16-18 баллов из 60».



Если посмотреть другие города региона, то можно заметить, что там с индексом озеленения немного лучше. К примеру, в Коврове, где в прошлом году облагородили парк "Патриот", и сделали похожее пространство с аллеями и военной техникой. Но в целом за три года во всей области эта цифра упала на несколько единиц.



Деревья вырубают, а взамен вырастают бетонные джунгли. Возможно, ситуацию удастся хоть немного переломить с помощью владимирского "Сквера Победы" и его кедрами. Но пока это лишь планы. Получится ли их воплотить - покажет время, окончательный вид сквер должен обрести в следующем году.



Дмитрий Горкин, Вера Куликова, Константин Миронов, Илья Хлудов, Андрей Синягин



«Вести-Владимир»