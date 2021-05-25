2021-05-25 21:20:04
2021-05-25 21:20:04
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/ Тема: Владимирцы против вырубки деревьев на месте будущего сквера Победы
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
Одним уголком природы стало меньше во Владимире. По крайней мере, так считают сами жители. Некогда зелёный участок недалеко от здания областной администрации оккупировала строительная техника. Кто и зачем лишил город и так малочисленных деревьев и кустарников?
Из густого сквера - на пустую строительную площадку. За считанные недели участок зелёных насаждений на перекрёстке улиц Мира и Октябрьского проспекта областного центра лишили богатого убранства. Теперь здесь лишь пеньки и выдранные корневища. Такая безжалостная вырубка вызвала недоумение у многих горожан, в их числе и Артём Черней, общественник, основатель движения "Владимир будущего". Да, на этом месте будет построен патриотический "Сквер Победы", но зачем же уничтожать СТОЛЬКО деревьев?
Артём Черней, активист, основатель общественного движения "Владимир будущего": «Выпилено довольно много деревьев даже в тех местах, где аллеи не проходят. Зачем - большой вопрос. У нас есть в открытом доступе картинки, по которым можно посмотреть как проект будет выглядеть. Но мы понимаем, что павильоны и туалет должны быть расположены в той части сквера, при этом видим вырубку и зачистку полян в других местах. Зачем, мы не очень понимаем».
О строительстве нового сквера заговорили ещё в 2017 году. Но тогда у бывшей обладминистрации дело дальше проекта не сдвинулось. И вот к 76-ой годовщине Великой Победы идею подхватили в мэрии. Причём, за основу взяли всё те же наработки. На первом этапе, который планируют символично завершить уже 12 июня ко Дню России, замостят аллеи и проложат все необходимые коммуникации.
Игорь Ефремов, замначальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: «На втором этапе будет на этой круглой площади фонтан устроен, там же велодорожки - километр примерно, там же установлено освещение, фонари, там же будут лавочки и 8 постаментов для образцов военной техники времён Великой Отечественной войны».
Такой монументальный проект возводится на внебюджетные средства, за счёт президентского гранта. Что же касается вырубленных деревьев, то в мэрии пообещали с лихвой покрыть убытки.
Игорь Ефремов, замначальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: «Большинство этой растительности было признано самосевом, либо аварийными, старыми, больными. Да, действительно, в зону вырубки попало несколько здоровых деревьев, но как мы уже говорили, будет произведена компенсационная высадка. Глава города Андрей Шохин договорился с проектом "Кедры Победы", чтобы это количество было увеличено, и в итоге высадит 80 кедров. И это будет шикарная кедровая аллея в этом сквере Победы».
Кстати, существует индекс качества городской среды, который с 2018 года публикует правительство России. В нём шесть пунктов по 60 баллов. Максимальная сумма 360. И если город набирает больше половины, то в целом считается благоприятным.
Артём Черней, активист, основатель общественного движения "Владимир будущего": «Владимир третий год подряд набирает 180 баллов, нам не хватает одного балла, чтобы преодолеть эту границу. И из шести критериев вот этот показатель зелёных насаждений, озелененные пространства называется - он самый низкий, он катастрофически низкий. Всего мы набираем 16-18 баллов из 60».
Если посмотреть другие города региона, то можно заметить, что там с индексом озеленения немного лучше. К примеру, в Коврове, где в прошлом году облагородили парк "Патриот", и сделали похожее пространство с аллеями и военной техникой. Но в целом за три года во всей области эта цифра упала на несколько единиц.
Деревья вырубают, а взамен вырастают бетонные джунгли. Возможно, ситуацию удастся хоть немного переломить с помощью владимирского "Сквера Победы" и его кедрами. Но пока это лишь планы. Получится ли их воплотить - покажет время, окончательный вид сквер должен обрести в следующем году.
Дмитрий Горкин, Вера Куликова, Константин Миронов, Илья Хлудов, Андрей Синягин
«Вести-Владимир»