Злоумышленник пояснил свой противоправный поступок желанием быстро получить деньги для отдыха со своей знакомой.

Утром 20 мая в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Владимиру обратилась 33-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что у нее похищена золотая цепочка. Полицейским потерпевшая рассказала, что на улице к ней подошел молодой человек, сорвал украшение с шеи, после чего скрылся. Сумма причиненного ущерба составила более 10 000 рублей.Сотрудники уголовного розыска по горячим следам провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В этот же день, вычислив маршрут следования злоумышленника, полицейские установили его личность и задержали. Им оказался 29-летний житель Покрова.Фигурант сознался в содеянном, пояснив свой противоправный поступок желанием быстро получить деньги для отдыха со своей знакомой. Похищенное украшение задержанный сдал в ломбард. Полицейские установили точку сбыта и изъяли похищенное.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж).В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.