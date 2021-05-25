Аналитик Андрей Егоров рассказал, что грозит Белоруссии после задержания оппозиционера Романа Протасевича.

Аналитик Андрей Егоров рассказал, что грозит Белоруссии после задержания оппозиционера Романа Протасевича.Эксперт заявил, что случай с принудительной посадкой самолета в аэропорту Минска не может не вызвать острую реакцию со стороны Запада. По его мнению, Соединенные Штаты и Европейский союз будут настаивать на международном расследовании случившегося.Егоров допустил, что задержание белорусского журналиста Протасевича может стать дополнительным фактором для введения новых пакетов санкций. Вместе с этим он считает, что Запад не будет напрямую связывать ограничения против республики с инцидентом до окончания расследования.Доктор политических наук Андрей Казакевич полагает, что теперь Белоруссия . В ближайшее время сразу несколько европейских стран запретят полеты самолетов над территорией республики, уверен эксперт.28 мая лайнер авиакомпании Ryanair экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о взрывном устройстве. Как оказалось позднее, угроза минирования не подтвердилась. На борту в тот момент находился один из основателей оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.Журналиста сняли с самолета правоохранители. Сейчас молодой человек находится в СИЗО-1 и . Напомним, что в ноябре прошлого года КГБ внес Протасевича и еще одного создателя Nexta, Степана Путило, в список террористов.