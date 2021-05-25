Французский политик Марин Ле Пен заявила, что санкции губительны для обеих сторон.

Французский политик Марин Ле Пен заявила, что санкции губительны для обеих сторон.Лидер партии "Национальное объединение" считает, что сегодня нет смысла сохранять ограничения против России. "Санкции имеют обратный эффект", – пояснила Марин Ле Пен. Она призвала отменить их для того, чтобы наладить отношения с Москвой.По мнению политика, власти Франции должны скорректировать курс внешней политики, в частности, покинуть объединенное командование НАТО. В эфире телеканала BFM Ле Пен подчеркнула, что связи с Россией и Соединенными Штатами должны быть сбалансированы.Политик добавила, что Франция конфликтует с некоторыми странами. Ле Пен связала это с тем, что страна подчиняется дипломатии Европейского союза. Лидер "Национального объединения" полагает, что у Парижа должен быть собственный голос в многополярном мире.Ранее заявила, что Франция не должна ждать одобрения со стороны ЕС для того, чтобы использовать российский препарат от ковида "Спутник V". Политик посоветовала правительству страны ускорить процесс вакцинации и расширить доступ к препаратам.Напомним, вакцина "Спутник V" считается одной из самых эффективных. Ее зарегистрировали в 60 странах. Производство препарата ведется в России, Белоруссии, Казахстане, Сербии, Бразилии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии, Италии, Египте.