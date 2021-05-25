Таким образом мужчина хотел заработать на отдых с подругой.
Во Владимире местная жительница заявила в полицию об ограблении. Сотрудникам МВД женщина рассказала, что у неё украли золотую цепочку.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, на улице к потерпевшей подошёл молодой человек и сорвал ювелирное украшение с шеи. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска вычислили маршрут следования злоумышленника, а затем установили его личность и задержали. Грабителем оказался 29-летний житель Покрова.
Мужчина признал свою вину. Свой поступок он объяснил желанием быстро найти необходимую сумму для отдыха со своей подругой.
Похищенное золото преступник сдал в ломбард. Полиция уже изъяла украшение.
Против подозреваемого возбуждено уголовное дело за грабёж. Злоумышленник арестован.