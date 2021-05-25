Во Владимире новорождённые утята дважды попали в объектив горожан, когда переходили через оживлённую дорогу. Первый раз на дамбе у Содышки, второй - на Большой Нижегородской. В первом ..

Во Владимире новорождённые утята дважды попали в объектив горожан, когда переходили через оживлённую дорогу. Первый раз на дамбе у Содышки, второй - на Большой Нижегородской.В первом случае поток машин остановился специально, чтобы пропустить маму утку с недавно вылупившимися птенцами.Во - утята отстали от матери и лишь при помощи владимирцев смогли пересечь автомагистраль.