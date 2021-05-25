Врачам удалось спасти жизнь женщины и её малыша.

Во Владимире врачи скорой медицинской помощи спасли больную коронавирусом женщину, у которой поражение легких достигло 75%.Жительницу Александрова привезли в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Пациентку положили на искусственную вентиляцию лёгких. После кесарева сечения в ночь с 13 на 14 мая она родила сына. Операцию проводил главврач роддома №2, акушер-гинеколог Сергей Телегин.«После родов женщина ещё пять суток находилась в реанимации. Сейчас её готовят к выписке. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное», - сообщил заведующий отделением анестезиологии и реанимации, кандидат медицинских наук Дмитрий Неронов.Ребенок, появившийся на две недели раньше срока, находится на лечении в Областной детской клинической больнице. Вес мальчика – более 2700 граммов. Сейчас его жизни ничего не угрожает.«Спасти пациентку помогли высокий уровень профессионализма и слаженная работа анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, инфекционистов и медперсонала», - прокомментировал случай главврач медучреждения Анатолий Уколов.