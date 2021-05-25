В областном центре продолжается благоустройство городских дорог.

Во Владимире специалисты «Центра управления городскими дорогами» приступили к реконструкции лестницы на улице Пугачева в районе домов №№ 75-77.Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, кроме ремонта лестничного марша, здесь оборудуют пандус.Также сотрудники ЦУГДа продолжают заниматься ремонтом дорожного покрытия на владимирских улицах.«Работы ведутся на Судогодском шоссе, улицах Октябрьской и Строителей, в микрорайоне Оргтруд. Ежедневно ремонтируется более 200 квадратных метров дорог», - уточнили в мэрии.