Сегодня в кабинете чиновника прошёл обыск.

В отношении заместителя губернатора Владимирской области Романа Годунина возбудили уголовное дело о Его обвиняют в подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции на торгах.Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность госслужащего. Его считают причастным к ограничению конкуренции путём заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения, в результате которого был извлечён доход в особо крупном размере.Речь идёт о госконтракте на два миллиарда рублей, то есть о возведении Рпенского проезда.«В октябре 2020 года Управление архитектуры и строительства администрации Владимира через департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области, разместило на госзакупках лот на выполнение СМР по возведению указанной автодороги. Цена контракта превысила два миллиарда рублей», - пояснили в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, гендиректор ГУП «ДСУ-3» заключил с руководством фирмы-конкурента соглашение, согласно которому участники электронного аукциона не снижают цену контракта. В результате аукцион признают несостоявшимся, а победителем объявляется компания, подавшая заявку первой. Взамен вторая стройфирма получает по договору субподряда половину объёма работ, предусмотренных техническим заданием.Напомним, что ранее уголовное дело было против 36-летнего гендиректора ГУП «ДСУ-3» Романа Головина. В результате незаконных действий Романа Головина «ДСУ-3» получило доход в размере более двух миллиардов рублей. Следующим фигурантом разбирательств стал Роман Годунин.Как сообщили в Следкоме, путём угроз и уговоров он склонил потенциальных подрядчиков к картельному сговору.Сегодня в кабинете Романа Сергеевича прошёл обыск. Видео опубликовано в официальном аккаунте СУ СКР.В апреле на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов в отношении Годунина и иных должностных лиц возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.ч. 4,5 ст. 33 п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ.По постановлению Прокуратуры Владимирской области они переданы в производство следователя СУ СК России по Владимирской области.уголовных дел продолжается.Добавим, что все подробности дела сотрудники СУ СКР нашим коллегам из РЕН-ТВ.