Ворота владимирского парка “Добросельский” закрыли на замок. В соцсетях жители микрорайона Доброе высказывают недовольство по поводу закрытия по сути единственной полноценной зоны

Ворота владимирского парка “Добросельский” закрыли на замок. В соцсетях жители микрорайона Доброе высказывают недовольство по поводу закрытия по сути единственной полноценной зоны отдыха в восточной части города. 25 мая попасть на территорию парка уже нельзя – все входы закрыты на замок. Как нам пояснили в мэрии, реновация парка еще не завершилась. Для жителей открывали “Добросельский”