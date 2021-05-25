Владимирские автолюбители пропустили стаю маленьких утят на Большой Нижегородской возле остановки “Горячий хлеб”. Девять утят решили перебежать дорогу в час пик. Им повезло, что

Владимирские автолюбители пропустили стаю маленьких утят на Большой Нижегородской возле остановки “Горячий хлеб”. Девять утят решили перебежать дорогу в час пик. Им повезло, что внезапных пешеходов заметили водители. Автомобилисты остановили движение и дружно кинулись помогать утятам перейти дорогу. Как пишут в соцсетях участники спасательной операции, перешли утята дорогу благополучно. Денис Груздев, автолюбитель Спасение прошло благополучно.