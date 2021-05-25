Дальнейшие действия зависят от того, какое решение вынесет суд.

Во Владимире политсовет «Единой России» приостановил членство в партии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ВПП.«Решение принято в соответствии с Уставом политического объединения. Дальнейшие действия зависят от того, какое решение вынесет суд», - уточнили в ЕР.Напомним, что в отношении Романа Сергеевича возбуждено уголовное дело по статье об ограничении конкуренции.По версии следствия, путём угроз и уговоров чиновник потенциальных подрядчиков на торгах по Рпенскому проезду к картельному сговору.