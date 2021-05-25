Во Владимире состоялась бизнес-конференция, где посетителям представили продукцию международной корпорации XCMG. В ассортименте – не только дорожно-строительное, но и грузоподъемное,

Во Владимире состоялась бизнес-конференция, где посетителям представили продукцию международной корпорации XCMG. В ассортименте – не только дорожно-строительное, но и грузоподъемное, землеройное, горное и буровое оборудование. Продукция из Китая с каждым годом становится более востребованной на мировых рынках. Пять лет назад компания XCMG была на восьмом месте в мировом рейтинге. Сейчас вошла в тройку среди производителей