Таким образом мужчина хотел заработать на отдых с подругой.

Во Владимире местная жительница заявила в полицию об ограблении. Сотрудникам МВД женщина рассказала, что у неё украли золотую цепочку.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, на улице к потерпевшей подошёл молодой человек и сорвал ювелирное украшение с шеи. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска вычислили маршрут следования злоумышленника, а затем установили его личность и задержали. Грабителем оказался 29-летний житель Покрова.Мужчина признал свою вину. Свой поступок он объяснил желанием быстро найти необходимую сумму для отдыха со своей подругой.Похищенное золото преступник сдал в ломбард. Полиция уже изъяла украшение.Против подозреваемого возбуждено уголовное дело за грабёж. Злоумышленник арестован.