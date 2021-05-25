Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Во Владимире в понедельник 24 мая в 15:20 напротив дома №5 по улице Диктора Левитана водитель «Лады» сбил 11-летнего мальчика на самокате.По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, 58-летний мужчина наехал на несовершеннолетнего подростка, который пересекал дорогу на самокате по «зебре».В результате ДТП у школьника диагностирована ЗЧМТ, рана верхней губы. Пострадавшего госпитализировали в больницу.Напомним, что за минувшую неделю во Владимирской области в результате аварий четыре человека.