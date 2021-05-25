Беременную ковид-пациентку с 75-процентным поражением легких спасли врачи “Красного креста”. 13 мая женщина из Александрова поступила во владимирскую больницу скорой медицинской

Беременную ковид-пациентку с 75-процентным поражением легких спасли врачи “Красного креста”. 13 мая женщина из Александрова поступила во владимирскую больницу скорой медицинской помощи в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает региональный депзрав. Пациентку с коронавирусом перевели на искусственную вентиляцию легких. В ночь на 14 мая женщине сделали экстренное кесарево сечение, пациентка успешно родила мальчика. Операцию проводил