Решение принято на встрече нового гендиректора ВСМЗ и владимирской общественности.

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике появится «Клуб друзей». Решение принято на встрече нового гендиректора ВСМЗ и владимирской общественности.Как рассказали в пресс-службе ВСМЗ, такие объединения есть у ведущих музеев Москвы и Санкт-Петербурга.Участники первой встречи озвучили ряд инициатив. Доктор политических наук Роман Евстифеев предложил создать экспертную площадку, где будут обсуждаться перспективы развития отрасли. Новый детский омбудсмен Юлия Раснянская подчеркнула необходимость роста группового семейного туризма, а ветеран учреждения Виталий Гуринович посоветовал развивать работу с опорой на НКО.Гендиректор ВСМЗ Сергей Рыбаков заявил, что готов выстраивать живой диалог с людьми.«ВМСЗ должен ориентироваться на потребности и запросы посетителей», - резюмировал он.Напомним, что в апреле он на посту руководителя музея Светлану Мельникову.Ранее Сергей Рыбаков отметил, что нужно Золотые Ворота в центре Владимира и заверил, что будет прилагать все возможные усилия, чтобы найти в Минкульте средства на эти цели.