При этом по возведению частных домов объём недвижимости вырос на 44%, а в разрезе МКД упал на 74%.

Во Владимирской области к 2027 году появится один миллион квадратных метров жилья. Об этом заявил директор департамента архитектуры и строительства Иван Щербаков.«До конца 2021 года ведомство планирует реализовать 680 тысяч. К 1 мая готово - 155, 6 тысяч «квадратов», относящихся к ИЖС, а также 103 тысячи в многоквартирных домах. Всего более 250 тысяч квадратных метров», - уточнил чиновник.При этом по возведению частных домов объём недвижимости вырос на 44%, а в разрезе МКД упал на 74%.По информации департамента, сейчас на рынке работают 49 застройщиков на 115 объектах. Объём стройки равен 1,36 млн квадратных метров жилья.Ранее мы сообщали, что региональные власти обеспечить жильем 333 обманутых дольщика.