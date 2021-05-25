Среди проблемных объектов, вопрос по которым будет закрыт до конца года, числятся дома в Юрьевце, Веризино, Коммунаре, а также ЖК «Вишня Парк».

Во Владимирской области власти пообещали до конца 2021 года решить вопрос с жильём для 333 обманутых дольщиков.Как сообщил директор департамента строительства и архитектуры Иван Щербаков, на сегодняшний день в регионе восемь проблемных объектов и 396 граждан, которые пострадали от недобросовестных застройщиков.«Одни компании достраивают дома за собственные средства, другие проходят процедуру банкротства, третьи получили средства Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. При помощи Фонда в регионе введут в эксплуатацию два МКД – на улице Музейной во Владимире и на улице Пролетарской в Покрове. Везде жилья ждут по 14 человек», - уточнил госслужащий.Он заверил, что к 2022 году в области останется всего 63 обманутых дольщика.Среди проблемных объектов, вопрос по которым будет закрыт до конца года, числятся дома в Юрьевце, Веризино, , а также .