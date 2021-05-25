В течение месяца встречи с бизнес-сообществом запланированы в Муроме, Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Ковровском, Петушинском, Собинском и Суздальском районах.

Во Владимирской области стартовал цикл встреч с предпринимателями, занятыми в перерабатывающем производстве. Представителей малого и среднего бизнеса консультируют по мерам господдержки в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Первая встреча состоялась 24 мая в городе Кольчугино. В ней приняли участие представители 16 предприятий.«Мы делаем упор на поиск зарубежного партнёра с сопровождением заключения экспортного контракта. Сюда входит подготовка коммерческого предложения, перевод материалов, международная сертификация и регистрация товарного знака, таможенное и логистическое сопровождение. Второе важное направление – размещение сведений о продукции на международных торговых площадках и участие в международных выставках», - рассказал директор Центра поддержки экспорта Павел Шибилов.Презентацию своих услуг провёл региональный Центр поддержки предпринимательства. Для предпринимателей проводятся консультационные и образовательные мероприятия, курсы повышения квалификации, оказывается помощь в выходе на электронные торговые площадки, в организации участия в выставках на территории РФ.«Региональный центр Инжиниринга помогает с маркетинговым продвижением, созданием сайта, сертификацией продукции, разработкой инженерно-технической документации, лицензированием, регистрацией товарного знака на условиях софинансирования 80 на 20», - сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.По линии социального предпринимательства предусмотрены льготы и гранты до 500 тысяч рублей.Прямая финансовая поддержка в виде займов до 5 млн рублей под 2%, оказывается через микрокредитную компанию «Фонд содействия развитию МСП»; Гарантийный фонд, который занимается поручительством перед кредитными организациями до 25 млн рублей; Фонд «ВладимирЛизинг».В течение месяца аналогичные встречи с бизнес-сообществом запланированы в Муроме, Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Ковровском, Петушинском, Собинском и Суздальском районах.Ранее мы сообщали, что премьер страны Михаил Мишустин Владимирской области на поддержку МСП 538 млн рублей.