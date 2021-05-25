И это новый положительный рекорд. Такой минимальной суточной прибавки не было последние семь с половиной месяцев. Предыдущая минимальная прибавка в 49 человек фиксировалась 23 и 18 мая. За всё

И это новый положительный рекорд. Такой минимальной суточной прибавки не было последние семь с половиной месяцев. Предыдущая минимальная прибавка в 49 человек фиксировалась 23 и 18 мая. За всё время пандемии во Владимирской области уже 33 247 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 8 заболевших за сутки ). Накануне прибавка составляла + 11.